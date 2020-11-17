Дипломаты из США и Франции приедут в Москву для обсуждения Карабаха

Дипломаты из США и Франции в среду, 18 ноября, будут в Москве для обсуждения нагорнокарабахского конфликта.

Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«С российской стороны встречу проводит посол по особым поручениям МИД России Игорь Попов», — уточнила она.

Также о встрече рассказал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

По его словам, «завтра будет встреча с Москве с представителями, ответственными за это досье, чтобы снять неясности в режиме прекращения огня».

Ранее представитель Госдепа заявил, что у США и Франции остаётся много вопросов к России по соглашению об урегулировании конфликта в Карабахе, в том числе о роли Турции.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, за последние десять дней президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон дважды подробно обсуждали тему Карабаха.