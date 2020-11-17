США ожидают прояснения роли Турции в ситуации вокруг Карабаха

США и Франция как сопредседатели Минской группы ОБСЕ желают прояснить параметры соглашения по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, а также понять роль Турции в этом вопросе.

Об этом рассказал представитель американского Госдепартамента по итогам встречи госсекретаря Майка Помпео с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

«Они подробно говорили о Нагорном Карабахе. Как сопредседатели (Минской группы ОБСЕ) они разделили общую точку зрения: что мы по-прежнему привержены нашей роли как сопредседателей процесса Минской группы», — цитирует его РИА Новости.

Представитель ведомства добавил, что стороны признают действия, предпринятые Россией, которые привели к прекращению огня в регионе

«Но мы также признаём, что остаётся много вопросов, которые русские должны прояснить, такие как параметры соглашения, включая роль Турции», — сказал он.

11 ноября стало известно, что министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Как пояснял глава МИД России Сергей Лавров, никаких миротворческих подразделений Турции в Нагорный Карабах направлено не будет, Анкара принимает участие в урегулировании ситуации в рамках мониторингового центра, который размещён в Азербайджане.

В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.

В регион были направлены самолёты с миротворцами из России.