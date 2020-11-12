Лавров разъяснил роль Турции в урегулировании в Карабахе

Никаких миротворческих подразделений Турции в Нагорный Карабах направлено не будет, Анкара принимает участие в урегулировании ситуации в рамках мониторингового центра, который размещён в Азербайджане. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

«Речь идёт исключительно о том самом центре, который будет стационарно, без каких-либо выездных миссий, размещён на территории Азербайджана», — сказал он.

Как отметил министр, в этом центре российские и турецкие наблюдатели и специалисты «будут работать на одинаковых началах».

«Никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направляться не будет. Об этом чётко сказано в том самом заявлении лидеров, о котором вы упомянули», — добавил он.

По словам Лаврова, границы мобильности турецких наблюдателей будут обусловлены местом расположения мониторингового центра в Азербайджане.

Он также рассказал, что мониторинговый центр будет работать в дистанционном режиме с использованием беспилотников.

Ранее глава Минобороны Турции заявил, что Анкара примет участие в процессе мониторинга соблюдения договорённостей по Карабаху.

По его словам, «турецкие военные будут действовать в составе совместной миротворческой миссии».

В Кремле, комментируя заявления Анкары, отметили, что в данном случае речь может идти о каких-то «расхождениях в понимании».

11 ноября Россия и Турция подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.