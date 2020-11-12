Песков оценил заявление Турции об участии в миротворческой миссии в Карабахе
- РИА Новости
«Нет, здесь свершившегося факта нет. Здесь можно предположить, что какие-то есть расхождения в понимании», — сказал он.
Как отметил Песков, Москва по-прежнему исходит из того, что миротворцами выступают российские военные, которые уже дислоцируются в зоне соприкосновения сторон.
«А взаимодействие с турецкими военными будет в рамках мониторингового центра на территории Азербайджана», — добавил он.
Таким образом он ответил на вопрос о заявлениях Турции про присутствие её миротворцев в Карабахе.
Ранее глава Минобороны Турции заявил, что турецкая сторона примет участие в процессе мониторинга и наблюдения за соблюдением договорённостей по Карабаху.
По его словам, «турецкие военные будут действовать в составе совместной миротворческой миссии».
11 ноября министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.