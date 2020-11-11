Россия и Турция согласовали создание центра по мониторингу в Карабахе

Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. В российском Министерстве обороны отметили, что этот шаг позволит контролировать соблюдение режима прекращения боевых действий и «сформирует твёрдую основу для урегулирования застарелого конфликта».

Меморандум был подписан по итогам переговоров двух министров обороны по видеосвязи, этот документ определяет задачи и принципы совместного мониторингового центра.

Совместный центр будет находиться на территории Азербайджана, вести сбор, обобщение и проверку информации по соблюдению сторонами режима прекращения огня и «других действий, нарушающих достигнутые договорённости».

Кроме того, на центр возлагается задача фиксирования нарушений «путём применения визуального наблюдения, беспилотных летательных аппаратов, а также оценки данных от других источников».

Также эта структура станет органом для рассмотрения жалоб, вопросов и проблем, связанных с нарушениями договорённостей.

«Присутствие российских миротворцев обеспечит стабильность в кризисном регионе, остановит потоки беженцев, будет способствовать их возвращению к местам проживания», — сказал Шойгу.

По его словам, достигнутые лидерами России, Азербайджана и Армении договорённости, а также введение российских миротворцев позволили остановить кровопролитие и создать условия для возвращения к мирной жизни.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и Турция будут взаимодействовать по вопросам Нагорного Карабаха через мониторинговый центр на территории Азербайджана.

В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.

Соблюдение мира в регионе вдоль линии соприкосновения будут контролировать российские миротворцы.