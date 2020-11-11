В Кремле прокомментировали ситуацию с миротворцами в Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские миротворцы в зоне нагорнокарабахского конфликта будут обеспечивать поддержание прекращения огня и остановки военных действий.

«Это обеспечение. Остановка произошла по согласию воюющих сторон, то есть Азербайджана и Армении. Миротворцы как раз призваны фиксировать и поддерживать состояние прекращения огня», — заявил он.

Также Песков сообщил, что российские миротворцы вооружены и оснащены определённой техникой в соответствии с достигнутой договорённостью.

В Кремле добавили, что функции миротворцев предстоит уточнить.

Кроме того, Песков заявил, что каких-либо разговоров о возможной охране миротворцами религиозных объектов не было, а также что Россия и Турция будут взаимодействовать через мониторинговый центр на территории Азербайджана.

«Область взаимодействия будет на территории Азербайджана, это не будет Карабах, речь идёт о мониторинговом центре», — сказал он.

В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.

Соблюдение мира в регионе вдоль линии соприкосновения будут контролировать российские миротворцы.