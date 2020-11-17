Лавров прокомментировал заявление Госдепа о соглашении по Карабаху

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Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявление Госдепа о необходимости информирования о принимаемых в Нагорном Карабахе решениях.
Лавров прокомментировал заявление Госдепа о соглашении по Карабаху
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Ранее представитель Госдепа заявил, что у США и Франции остаётся много вопросов к России по соглашению об урегулировании конфликта в Карабахе, в том числе о роли Турции.

«Мне странно было это слышать… Американские наши коллеги также были проинформированы на уровне заместителя государственного секретаря», — заявил он на пресс-конференции по итогам встречи с главой МККК Петером Маурером.

По словам Лаврова, за последние десять дней президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон дважды подробно обсуждали тему Карабаха.

Кроме того, российский министр напомнил, что провёл на эту тему телефонные переговоры с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.

В регион были направлены самолёты с миротворцами из России.

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