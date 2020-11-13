Макрон прокомментировал завершение боевых действий в Карабахе

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе разговора с армянским премьер-министром Николом Пашиняном прокомментировал окончание боевых действий в Нагорном Карабахе.

«Президент выразил удовлетворение окончанием боевых действий, он напомнил о своих дружеских чувствах к Армении и её народу и своей готовности к выстраиванию политического решения, справедливого, долгосрочного и приемлемого для всех сторон в Нагорном Карабахе», — говорится в сообщении на сайте Елисейского дворца.

Ранее официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что Париж будет внимательно следить за тем, чтобы режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдался.

В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. В регион были направлены самолёты с миротворцами из России.