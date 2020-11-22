Путин высказался о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха

Российский лидер Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировал вопрос о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

«Армения же не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха», — цитирует РИА Новости Путина.

Он отметил, что «это означало, что, с точки зрения международного права, и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской республики».

Президент также пояснил, что «договор ОДКБ предусматривает взаимную помощь в случае агрессии в отношении территории страны — участницы этого договора».

«На территорию Армянской республики никто не покушался, и это не давало нам никакого права принять прямое участие в боевых действиях... Уверяю вас, Армения не чувствовала себя брошенной, забытой», — заявил Путин.

Он добавил, что «Россия сделала всё, чтобы этого не было».

Ранее президент Азербайджана назвал трёхстороннее соглашение по Нагорному Карабаху точкой в многолетнем противостоянии.

Премьер-министр Армении заявил, что присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе является важным фактором безопасности для местных жителей.