Путин высказался о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха

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Российский лидер Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировал вопрос о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
Путин высказался о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха
  • РИА Новости

«Армения же не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха», — цитирует РИА Новости Путина.

Он отметил, что «это означало, что, с точки зрения международного права, и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской республики».

Президент также пояснил, что «договор ОДКБ предусматривает взаимную помощь в случае агрессии в отношении территории страны — участницы этого договора».

«На территорию Армянской республики никто не покушался, и это не давало нам никакого права принять прямое участие в боевых действиях... Уверяю вас, Армения не чувствовала себя брошенной, забытой», — заявил Путин.

Он добавил, что «Россия сделала всё, чтобы этого не было».

Ранее президент Азербайджана назвал трёхстороннее соглашение по Нагорному Карабаху точкой в многолетнем противостоянии.

Премьер-министр Армении заявил, что присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе является важным фактором безопасности для местных жителей.

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