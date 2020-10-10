«Зона исторической ответственности»: как Москва помогла Еревану и Баку договориться о перемирии в Нагорном Карабахе

10 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана подготовили совместное заявление о перемирии в Нагорном Карабахе. Режим прекращения огня вступил в силу в субботу с 12:00 по местному времени. Предшествовавшие ему переговоры были начаты по инициативе Москвы. Эксперты смотрят на ситуацию с оптимизмом и называют достигнутую договорённость большим шагом вперёд. По мнению политологов, посредническую миссию в Закавказье наиболее эффективно может выполнить именно Россия, поскольку этот регион остаётся зоной её исторической ответственности.

В субботу, 10 октября, в Нагорном Карабахе с 12:00 по местному времени (11:00 мск) вступил в силу режим прекращения огня. К такой договорённости минувшей ночью пришли главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов, а также министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече, состоявшейся в Москве.

Как написала в своём Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова, соглашение стало итогом 11 часов работы дипломатов. Захарова опубликовала текст совместного заявления министров иностранных дел Российской Федерации, Республики Армения и Азербайджанской Республики. Документ гласит, что стороны договорились о ряде шагов в ответ на обращение российского президента Владимира Путина и в соответствии с договорённостями президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян (слева направо) на трёхсторонних переговорах

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

«Объявляется о прекращении огня с 12 часов 00 минут 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного комитета Красного Креста», — гласит первый пункт документа.

Во втором пункте говорится о том, что конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

Также уточняется, что Баку и Ереван при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ «на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования».

Четвёртым пунктом стороны подтверждают «неизменность формата переговорного процесса».

Однако практически сразу после вступления в силу режима прекращения огня Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении договорённостей. Пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян сообщила на своей странице в Facebook об атаке азербайджанских сил на участок «Карахамбейли» (Деревня в Нагорном Карабахе. — RT).

Впоследствии Степанян написала о том, что «до установления гуманитарного режима прекращения огня азербайджанская сторона предприняла попытку диверсионно-разведывательного проникновения в направлении Гадрута» (населённый пункт в Нагорном Карабахе. — RT) и около трёх часов «продолжаются действия по блокированию и уничтожению внедрившейся группы». При этом на остальных участках фронта «относительно спокойно», добавила она.

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Ближе к вечеру 10 октября заведующий сектором по работе с зарубежными СМИ и НПО администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов сообщил о прекращении огня в Нагорном Карабахе. По словам чиновника, боевые действия были остановлены ещё днём.

«Огневые точки, которые продолжали стрелять, были подавлены», — заявил он на брифинге для российских СМИ.

Как пояснил в комментарии RT замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, такие обвинения после объявления перемирия — стандартная ситуация при урегулировании конфликтов такого рода.

«Тот факт, что было принято политическое решение о прекращении боевых действий, внушает надежду, что перемирие всё же наступит. Но одномоментно погасить конфликт сложно, ведь противники сейчас полны обид», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и завкафедрой Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Михайленко.

«Это обычная ситуация, когда только что подписанное соглашение о прекращении огня нарушается. Вражду нельзя в один момент остановить просто решением сверху. Допускаю, что реализация соглашения так или иначе будет сопровождаться нарушениями и взаимными обвинениями. Однако в любом случае масштабы возможных обстрелов уже будут несопоставимо меньше, чем в разгар конфликта», — сказал Михайленко в комментарии RT.

Мировая реакция

Напомним, ранее, 8 октября президент России Владимир Путин призвал прекратить по гуманитарным соображениям боевые действия, идущие в зоне нагорно-карабахского конфликта. Соответствующее заявление поступило «после серии телефонных переговоров» с лидерами Армении и Азербайджана и было опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Для проведения консультаций по этим вопросам при посредничестве Министра иностранных дел России в Москву 9 октября приглашаются министры иностранных дел Азербайджана и Армении», — говорилось в заявлении российского президента.

Комментируя результаты переговоров, глава МИД Армении Зограб Мнацаканян назвал главными задачами по итогам достигнутых договорённостей решение гуманитарных вопросов, а также закрепление механизмов прекращения огня.

Владимир Путин

РИА Новости

© Алексей Дружинин

Глава дипломатического ведомства также отметил роль Москвы, российского лидера Владимира Путина, а также глав стран-участниц Минской группы ОБСЕ в урегулировании конфликта.

«Хочу особо подчеркнуть роль России и президента Российской Федерации. Он приложил личные усилия, как и другие», — приводят РИА Новости слова Мнацаканяна.

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная часть текущего кризиса подошла к концу.

«Военная часть, или же её первая часть, подошла к концу. Сейчас мы вышли на политическое урегулирование, которое обеспечит, что мы дойдём до конца и получим то, что нам по праву принадлежит», — заявил Алиев в интервью РБК.

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Прокомментировали договорённость о перемирии и третьи страны. Так, МИД Австрии поприветствовал решение, принятое на встрече в Москве. В Вене надеются также на скорейший старт переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ.

По вопросу объявленного перемирия в в Нагорном Карабахе высказались и в МИД Турции. Ведомство заявило, что режим прекращения огня не может заменить окончательного разрешения кризиса. Также в Анкаре подчеркнули, что турецкая сторона будет поддерживать те решения, которые одобрит Баку.

Президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре с российским коллегой выразил поддержку достигнутым по итогам трёхсторонних переговоров в Москве договорённостям. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Приветствовал соглашение и Берлин — об этом говорится в сообщении, которое распространил в субботу МИД ФРГ.

Военное обострение

Напомним, в острую фазу конфликт в Нагорном Карабахе перешёл 27 сентября, когда между Арменией и Азербайджаном начались вооружённые столкновения. Вину за обострение стороны перекладывали друг на друга. В Баку заявили о «военной провокации» с армянской стороны. В Ереване, в свою очередь, сообщили о «начале наступления» азербайджанских войск.

И в Армении, и в Азербайджане было введено военное положение, а армянские власти также объявили о мобилизации резервистов.

Введение чрезвычайного положения в Нагорном Карабахе, 1990 год

РИА Новости

© Игорь Михалев

Этот конфликт уходит корнями в 1988 год, когда и Армения, и Азербайджан ещё входили в состав СССР. Предметом территориального спора стала на тот момент Нагорно-Карабахская автономная область Азербайджанской ССР, а также семь окружающих её районов Азербайджана.

С 1991 по 1994 год в Нагорном Карабахе не прекращалась война, по итогам которой была образована непризнанная Нагорно-Карабахская республика.

Первые попытки урегулировать конфликт к Закавказье международное сообщество предприняло ещё в 1992 году. Тогда была сформирована Минская группа ОБСЕ, в которую вошли 11 стран. В роли сопредседателей группы выступили Россия, Франция и США. Однако это объединение не располагало реальными рычагами воздействия на ситуацию и не смогло примирить противников. Не помогли остановить войну и четыре резолюции Совбеза ООН, который также взывал к прекращению огня и обеспечению безопасности мирного населения.

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Ощутимые подвижки к миру начались с марта 1994 года после того, как Москва взяла на себя инициативу по организации переговоров между руководством Армении и Азербайджана с участием лидеров стран СНГ. В итоге стороны приняли Заявление о прекращении боевых действий, которое подписали на переговорах в мае 1994-го.

Во время текущего витка боевых действий в Нагорном Карабахе сопредседатели Минской группы ОБСЕ, президенты России, Франции и США приняли совместное заявление, в котором осудили эскалацию насилия.

Первый раунд переговоров Минской группы ОБСЕ по ситуации в Нагорном Карабахе состоялся 8 октября в Женеве, следующий намечен на 12 октября, он пройдёт в Москве. Об этом ранее сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Историческая миссия

Впрочем, эксперты не возлагают больших надежд на переговоры в «минском» формате. Как отметил Андрей Суздальцев,роль ключевого арбитра в регионе играет Москва.

«И Армения, и Азербайджан являются для России исторически близкими странами, а тот факт, что перемирие было достигнуто не в Женеве, а под эгидой Москвы, говорит о том, что Россия остается влиятельной силой для Закавказья и всего постсоветского пространства. Однако важно, чтобы группа ОБСЕ стала гарантом перемирия», — считает Суздальцев.

Похожей точки зрения придерживается и Александр Михайленко. Как он отметил, посредничество в Нагорно-Карабахском конфликте — «крайне непростая роль», поскольку между Арменией и Азербайджаном существуют глубокие противоречия, а конфликт длится на протяжении трёх десятилетий.

Разрушенные дома в Степанакерте

РИА Новости

«Поэтому, чтобы стороны смогли договориться о перемирии, потребовалось 11 часов переговоров. Россия способна усадить стороны за стол переговоров, поскольку и Баку, и Ереван с уважением относятся к позиции Москвы. Армению и Азербайджан связывают с Россией дружественные отношения. Что касается Минской группы ОБСЕ, то без параллельных усилий России её работа вряд ли могла бы привести к приостановке конфликта в Нагорном Карабахе», — уверен эксперт.

Как отметил в комментарии RT директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов, опыт показывает, что наиболее эффективно с посреднической миссией в нагорно-карабахском конфликте может справиться именно Москва.