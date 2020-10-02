«Необходимость немедленного прекращения боестолкновений»: Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, в ходе которого выразили озабоченность в связи с информацией о вовлечении в военные действия в Нагорном Карабахе боевиков с Ближнего Востока. Российский лидер указал на необходимость возобновления дипломатических усилий для урегулирования конфликта. Ранее в Минобороны Армении заявили, что азербайджанские войска нанесли удар по Степанакерту. Военное ведомство Азербайджана, в свою очередь, обвинило Вооружённые силы Армении в обстреле ряда населённых пунктов.

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого лидеры выразили серьёзную озабоченность в связи с поступающей информацией об участии в военных действиях в Нагорном Карабахе боевиков незаконных вооружённых формирований с Ближнего Востока. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин вновь акцентировал необходимость немедленного прекращения боестолкновений и возобновления политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта — в русле заявления президентов стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) от 1 октября 2020 года», — говорится в сообщении.

Предыдущий разговор президентов России и Армении состоялся 29 сентября. Тогда Путин и Пашинян отметили необходимость прекращения огня противоборствующими сторонами, а также указали, что участники конфликта должны принять меры для деэскалации кризиса.

Ранее представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что азербайджанские войска нанесли удар по Степанакерту. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Ованнисяна, в результате обстрела есть пострадавшие.

«Есть многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры, раненые, пострадала спасательная служба», — заявил он.

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян, комментируя произошедшее, пообещал симметричный ответ после обстрела города.

«Будет соразмерный ответ, всю ответственность за который понесёт семья Алиева (президента Азербайджана. — RT)», — написал он.

Минобороны Азербайджана, в свою очередь, обвинило Вооружённые силы Армении в обстреле населённого пункта Сабиркенд на линии соприкосновения в Карабахе.

«Противник подвергает ракетному обстрелу населённый пункт Сабиркенд Шамкирского района с территории Армении и село Гузанлы Агдамского района с оккупированных территорий», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы ведомства.

Помимо этого, в министерстве сообщали об обстреле сёл. Среди мирного населения есть убитые и раненые, отметили в ведомстве.

«Азербайджанская сторона примет адекватные ответные меры», — заявили в Минобороны.

Арцрун Ованнисян в разговоре с Ruptly рассказал об обстановке на передовой в районе Гадрута в Степанакерте.

«Я только что был на южном направлении, там тоже начали стрелять, артиллерия работает. «Смерч» стрелял четыре раза примерно — четыре взрыва было. Гражданские пострадали — пять человек в госпиталь увезли. Потом была воздушная тревога, дальше я уже уехал. Не знаю, может, там продолжает тяжёлая артиллерия работать», — сообщил он.

Арцрун Ованнисян

Тем временем стало известно, что певица Юлия Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе. Представитель артистки ранее сообщил, что не может до неё дозвониться, но позже певица вышла на связь. В беседе с Ruptly Юлия Чичерина рассказала о произошедшем.

«Мы оказались в Карабахе. Сначала был взрыв. Потом что-то летело. Потом была воздушная тревога. Это были беспилотники, я видела огромную дырку в мосту. Потом там ещё что-то летало над самим населённым пунктом. Из машин нас повыгоняли — чтобы они не взорвались. Ну я спряталась под навесом какой-то торговой лавочки. Там была кошка. А кошки, если хотите знать, всегда бегут от прилётов. Собаки тоже. Так что кошка спасла меня», — рассказала Чичерина.

Юлия Чичерина

Заместитель командующего Армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артур Саркисян ранее заявил о гибели 54 военнослужащих. Он добавил, что ночью в пятницу динамика боестолкновений несколько ослабла по сравнению с предыдущим днём.

Тем временем в пресс-службе армянского правительства сообщили, что въезд в Нагорный Карабах с пятницы, 2 октября, будет ограничен из соображений безопасности.

«В целях обеспечения бесперебойного сообщения между Арменией и Арцахом (самоназвание Карабаха) и разгрузки дорог ограничивается выезд лиц из Армении в Арцах на автотранспортных средствах, за исключением перевозок, осуществляемых для нужд Армии обороны и правительства Арцаха, а также в случаях исключительной необходимости на основании разрешения, выданного правительством Армении», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Пресс-центр Службы нацбезопасности уточнил, что на въезде в Карабах установлены пункты пропуска, передвижение всех лиц и транспортных средств будет возможно только при при наличии соответствующих документов.

Вместе с тем МИД Армении заявил, что готов работать с Минской группой ОБСЕ над восстановлением режима прекращения огня в регионе.

«Армения продолжает придерживаться мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Мы продолжим решительно противостоять агрессии против Арцаха, одновременно будучи готовыми работать с сопредседателями Минской группы ОБСЕ над восстановлением режима прекращения огня, установленного в 1994—1995 годах», — говорится в заявлении ведомства.

В МИД подчеркнули, что Ереван приветствует осуждение президентами России, США и Франции — Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном — применения силы в зоне карабахского конфликта.

Кроме того, МИД Армении в своём заявлении указал, что расценивает полёты азербайджанских беспилотных летательных аппаратов в небе над страной как шаг к обострению конфликта. Там заявили, что накануне ВС Азербайджана применили артиллерию в направлении села Шатван Гегаркуниксой области Армении, а ударным беспилотником была выпущена ракета по населённому пункту Мец Масрик, в результате чего один человек погиб, ещё двое получили ранения.

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«Позднее в воздушное пространство Армении вторглись беспилотные летательные аппараты противника, которые осуществили разведывательные полёты вблизи Еревана. Все БПЛА были уничтожены силами ПВО. Армения решительно осуждает данные действия Азербайджана и расценивает их как шаг к последующему обострению конфликта», — говорится в заявлении.

В Минобороны страны тем временем сообщили, что воинские соединения Армении были приведены в состояние полной боеготовности.

Ситуацию в Нагорном Карабахе в ходе телефонного разговора обсудили президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Особое внимание уделено обострению нагорнокарабахского конфликта», — говорится в сообщении.

Кроме того, сопредседатели межпарламентских комиссий по сотрудничеству с парламентами Армении и Азербайджана, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак и вице-спикер Совфеда Юрий Воробьёв призвали парламентариев в Баку и Ереване содействовать прекращению огня в Нагорном Карабахе.

«Призываем депутатов миллимеджлиса Азербайджанской Республики и Национального собрания Республики Армения сделать всё возможное для прекращения огня и кровопролития во имя сохранения жизней людей в зоне конфликта, у которого не может быть военного решения», — заявили они.