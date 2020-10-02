Армения ограничила выезд из республики в Нагорный Карабах

Армения с 2 октября ограничивает выезд из республики в Нагорный Карабах, за исключением перевозок для армии, в целях разгрузки дорог, сообщило армянское правительство.

«В целях обеспечения бесперебойного сообщения между Арменией и Арцахом и разгрузки дорог, выезд физических лиц и транспортных средств из Республики Армения в Арцах ограничен, за исключением перевозки для нужд Армии обороны и правительства Арцаха, а также в исключительных случаях на основании разрешения, выданного правительством», — говорится в заявлении.

Ранее Армения ввела запрет на выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 55 лет без письменного разрешения территориальных военных комиссариатов.

27 сентября правительство Армении ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва в связи с обострением нагорнокарабахского конфликта.

Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев также подписал указ о введении военного положения в республике.