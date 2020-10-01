«Призываем к немедленному прекращению боевых действий»: Путин, Трамп и Макрон выпустили заявление по Карабаху

Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, в котором осудили эскалацию насилия на линии соприкосновения, а также призвали к незамедлительному прекращению огня. Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого стороны подчеркнули недопустимость вовлечения в конфликт боевиков незаконных вооружённых формирований из других регионов. Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва располагает информацией о переброске в Карабах сирийских наёмников из Турции.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление, в котором решительно осудили эскалацию насилия, «имеющую место на линии соприкосновения в зоне нагорнокарабахского конфликта», а также призвали к незамедлительному прекращению огня. Заявление опубликовано на сайте Кремля.

«Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооружёнными силами участвующих сторон», — говорится в заявлении.

Лидеры стран призвали руководство Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства «добросовестно и без выдвижения предварительных условий» возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Эммануэль Макрон, прибыв на саммит ЕС в Брюсселе, сообщил, что условился обмениваться с Путиным и Трампом всей информацией по ситуации в Нагорном Карабахе, чтобы сделать «необходимые выводы».

«Как участники Минской группы ОБСЕ, мы действуем для возвращения ситуации в нормальное состояние и прекращения огня без всяких условий, а также урегулирования на основе переговоров и международного права», — приводит его слова ТАСС.

Макрон добавил, что Франция «сделает всё возможное, чтобы добиться быстрого прекращения конфликта».

Помимо этого, он сообщил, что Париж располагает «точной информацией» об участии в боевых действиях в Нагорном Карабахе сирийских боевиков из Турции, и выразил намерение обсудить этот вопрос в ходе саммита.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова также прокомментировала сообщения о сирийских наёмниках, заявив, что Москва располагает данной информацией.

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«У нас эти данные имеются. Эта информация есть и была в средствах массовой информации представлена в виде материалов из соцсетей и соответствующих публикаций, но, делая подобный комментарий, который вчера был опубликован на сайте Министерства иностранных дел, мы, безусловно, располагали и собственными наработками, фактами и информацией», — разъяснила она.

Кроме того, Захарова указала, что «воинственные заявления и действия» третьих сторон являются безответственными и могут спровоцировать эскалацию в регионе, что, в свою очередь, может привести к самым непредсказуемым последствиям.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что государства, которые игнорируют «оккупацию Нагорного Карабаха», являются «двуличными».

«Условие долгосрочного мира на Кавказе — освобождение каждого клочка оккупированных земель Азербайджана. Турция воспринимает Азербайджан через призму принципа «одна нация и два государства». Мы продолжим оказывать посильную поддержку азербайджанским братьям», — цитирует Anadolu Эрдогана.

Он также заявил, что бои в регионе начались с «армянских обстрелов» сёл Азербайджана.

Тем временем глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого министры выразили серьёзную озабоченность продолжающейся вооружённой конфронтацией. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«Подчёркнута недопустимость вовлечения в конфликт боевиков незаконных вооружённых формирований из других регионов. Отмечена востребованность предельно взвешенных шагов в плане оказания политико-дипломатического содействия Баку и Еревану», — говорится в сообщении министерства.

Лавров и Чавушоглу также подтвердили готовность к плотной координации действий России и Турции для стабилизации обстановки.

«С российской стороны привлечено внимание к усилиям, предпринимаемым сопредседателями Минской группы ОБСЕ, включая Совместное заявление президентов России, США и Франции от 1 октября 2020 года», — отметили в МИД.

Напомним, 27 сентября стало известно о возобновлении вооружённых столкновений между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта.

Конфликт в районе Нагорного Карабаха, где проживают преимущественно армяне, начал обостряться в 1987 году, когда он был частью Азербайджанской ССР. В период с 1991 по 1994 год в регионе шли активные боевые действия. К настоящему времени конфликт остаётся неразрешённым, а территория контролируется властями самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики.