Макрон заявил, что у Парижа есть данные о боевиках из Сирии в Карабахе

У Франции есть информация о том, что боевики из Сирии направились в Нагорный Карабах для участия в конфликте. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон перед началом саммита в Брюсселе.

«Ситуация в Карабахе сложная… Я также хочу чётко заявить: сегодня мы располагаем информацией, которая с достоверной уверенностью указывает, что боевики джихадистских группировок покинули театр военных действий в Сирии, чтобы присоединиться к вооружённым действиям в Карабахе», — цитирует Макрона РИА Новости.

По словам президента, это «очень серьёзный и новый фактор».

«Мы обсудим это, в том числе здесь, на переговорах в ЕС», — сказал Макрон.

30 сентября в МИД России заявили, что Москва обеспокоена сообщениями о переброске иностранных наёмников в зону нагорнокарабахского конфликта.

1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе.

Лидеры «самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне нагорнокарабахского конфликта».