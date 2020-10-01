Макрон заявил, что у Парижа есть данные о боевиках из Сирии в Карабахе
- Reuters
«Ситуация в Карабахе сложная… Я также хочу чётко заявить: сегодня мы располагаем информацией, которая с достоверной уверенностью указывает, что боевики джихадистских группировок покинули театр военных действий в Сирии, чтобы присоединиться к вооружённым действиям в Карабахе», — цитирует Макрона РИА Новости.
По словам президента, это «очень серьёзный и новый фактор».
«Мы обсудим это, в том числе здесь, на переговорах в ЕС», — сказал Макрон.
30 сентября в МИД России заявили, что Москва обеспокоена сообщениями о переброске иностранных наёмников в зону нагорнокарабахского конфликта.
1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе.
Лидеры «самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне нагорнокарабахского конфликта».