МИД прокомментировал данные об иностранных наёмниках в Карабахе

Москва обеспокоена сообщениями о переброске иностранных наёмников в зону нагорнокарабахского конфликта, говорится в комментарии российского МИД.

«По поступающим сведениям, в зону нагорнокарабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооружённых формирований, в частности из Сирии, Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях», — отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что глубоко озабочены этими процессами, которые ведут не только к дальнейшей эскалации, но и создают долговременные угрозы для безопасности всех региональных стран.

Дипломаты призвали руководство заинтересованных государств принять меры по недопущению использования иностранных террористов и наёмников в конфликте и их немедленному выводу из региона.

Ранее в Кремле заявили, что любые заявления о военной поддержке одной из сторон провоцируют обострение.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонных разговорах с главами МИД Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым призвал к незамедлительному прекращению огня.