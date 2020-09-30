МИД прокомментировал данные об иностранных наёмниках в Карабахе

Короткая ссылка
Москва обеспокоена сообщениями о переброске иностранных наёмников в зону нагорнокарабахского конфликта, говорится в комментарии российского МИД.
МИД прокомментировал данные об иностранных наёмниках в Карабахе
  • РИА Новости

«По поступающим сведениям, в зону нагорнокарабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооружённых формирований, в частности из Сирии, Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях», — отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что глубоко озабочены этими процессами, которые ведут не только к дальнейшей эскалации, но и создают долговременные угрозы для безопасности всех региональных стран.

Дипломаты призвали руководство заинтересованных государств принять меры по недопущению использования иностранных террористов и наёмников в конфликте и их немедленному выводу из региона.

Ранее в Кремле заявили, что любые заявления о военной поддержке одной из сторон провоцируют обострение.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонных разговорах с главами МИД Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым призвал к незамедлительному прекращению огня

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить