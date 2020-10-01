Эрдоган назвал условие «долгосрочного мира на Кавказе»

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Условием долгосрочного мира на Кавказе является освобождение «оккупированных земель Азербайджана». Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, назвав двуличными государства, игнорирующие «оккупацию Нагорного Карабаха».
Эрдоган назвал условие «долгосрочного мира на Кавказе»
  • Reuters

«Условие долгосрочного мира на Кавказе — освобождение каждого клочка оккупированных земель Азербайджана. Турция воспринимает Азербайджан с призмы принципа «одна нация и два государства». Мы продолжим оказывать посильную поддержку азербайджанским братьям», — цитирует Anadolu главу государства.

По его словам, бои в регионе начались с «армянских обстрелов» сёл Азербайджана. Он добавил, что это подтвердило, насколько «взрывоопасным является Кавказский регион».

Ранее Эрдоган заявлял об «армянской оккупации» Нагорного Карабаха.

Как отмечал французский президент Эммануэль Макрон, «воинственные заявления» Турции по ситуации в Нагорном Карабахе неприемлемы и подталкивают Азербайджан к военной операции в регионе. 

В Германии призывали Россию и Турцию использовать своё влияние на Армению и Азербайджан для содействия в решении конфликта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, говоря о Карабахе, отмечал напряжённую ситуацию «на фронте», заявляя об «армянской военной провокации».

В свою очередь, премьер Армении Никол Пашинян подчёркивал, что Азербайджан начал «полномасштабную военную агрессию» и в Карабахе идёт война.

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