Алиев и Пашинян прокомментировали ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в эфире телеканала «Россия 1», выступая по очереди по видеосвязи, прокомментировали ситуацию в Нагорном Карабахе.

«На фронте ситуация напряжённая. В результате армянской военной провокации, которая началась утром 27 сентября, были подвергнуты массированному артиллерийскому обстрелу населённые пункты Азербайджана и наши боевые позиции», — сказал Алиев.

По его словам, в результате погибли 11 мирных жителей, в том числе двое детей.

«Есть жертвы среди военнослужащих. Мы вынуждены были дать адекватный ответ агрессору и таким образом защитить свой народ, своих людей и свою землю», — добавил Алиев.

Как отметил президент, в настоящее время ведутся активные боевые действия. Он также добавил, что Турция не является стороной конфликта в Карабахе.

«Все слухи о том, что Турция участвует как сторона конфликта, которые распространяются с армянской стороны, носят провокационный характер, как принято сейчас это говорить, это фейк ньюз», — указал он.

В свою очередь Пашинян отметил, что в Карабахе идёт война, в которую вовлечены огромное число военнослужащих.

«Сегодня с утра новость в том, что Азербайджан бомбил сёла уже непосредственно на территории Республики Армения, а до этого 27 сентября Вооружённые силы Азербайджана начали полномасштабную военную агрессию против Нагорного Карабаха. И они уже три дня бомбят населённые пункты Нагорного Карабаха, используя артиллерию и системы залпового огня. К сожалению, у нас есть жертвы не только среди военных, но ещё и среди гражданского населения», — сказал премьер.

Как отметил Пашинян, Турция «фактически вовлечена в этот процесс».

«По нашей достоверной информации, военные инструкторы и высокопоставленные военные сейчас находятся в командных пунктах Азербайджана, местами они даже руководят военными действиями», — добавил он.

27 сентября между Арменией и Азербайджаном возобновились боевые действия в связи с обострением ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Азербайджан заявил, что принимает «ответные меры» против действий Армении, Ереван отмечал, что Баку «начал наступление» на карабахском направлении.

Подробнее о ситуации — в материале RT.