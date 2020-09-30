ФРГ призвала Россию и Турцию содействовать наступлению мира в Карабахе

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Берлин призывает Москву и Анкару использовать своё влияние на Армению и Азербайджан для содействия в решении конфликта и наступлении долгосрочного мира в Нагорном Карабахе, заявил госминистр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот.
ФРГ призвала Россию и Турцию содействовать наступлению мира в Карабахе
  • Reuters

Трансляция его выступления велась на сайте бундестага.

«Драматичная эскалация конфликта в Нагорном Карабахе показывает, что замороженные конфликты нужно сделать разрешёнными конфликтами, иначе они постоянно будут вспыхивать», — подчеркнул Рот.

Он уточнил, что Германия находится в постоянном контакте как с Арменией и Азербайджаном, так и с другими странами в регионе.

«Страны, такие как Россия и Турция, которые имеют особое влияние в регионе, должны серьёзно отнестись к своей особой ответственности для долгосрочного решения. Мы делаем в первую очередь акцент на Минскую группу», — заявил представитель МИД ФРГ.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон назвал опасными «воинственные заявления» Турции по Карабаху.

В МИД Турции заявили, что Анкара готова оказывать поддержку Баку и за столом переговоров, и на поле боя.

В Кремле призвали к скорейшему прекращению огня в регионе, отметив, что любые заявления о военной поддержке провоцируют обострение.

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