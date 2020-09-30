ФРГ призвала Россию и Турцию содействовать наступлению мира в Карабахе
- Reuters
Трансляция его выступления велась на сайте бундестага.
«Драматичная эскалация конфликта в Нагорном Карабахе показывает, что замороженные конфликты нужно сделать разрешёнными конфликтами, иначе они постоянно будут вспыхивать», — подчеркнул Рот.
Он уточнил, что Германия находится в постоянном контакте как с Арменией и Азербайджаном, так и с другими странами в регионе.
«Страны, такие как Россия и Турция, которые имеют особое влияние в регионе, должны серьёзно отнестись к своей особой ответственности для долгосрочного решения. Мы делаем в первую очередь акцент на Минскую группу», — заявил представитель МИД ФРГ.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон назвал опасными «воинственные заявления» Турции по Карабаху.
В МИД Турции заявили, что Анкара готова оказывать поддержку Баку и за столом переговоров, и на поле боя.
В Кремле призвали к скорейшему прекращению огня в регионе, отметив, что любые заявления о военной поддержке провоцируют обострение.