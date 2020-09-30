Макрон назвал «воинственные заявления» Турции по Карабаху опасными
- Reuters
По его словам, Турция делает опасные и необдуманные «политические заявления».
«Франция остаётся крайне обеспокоена воинственными заявлениями, которые исходили от Турции в последние часы, которые подталкивали Азербайджан к тому, чтобы отвоевать Нагорный Карабах. Мы этого не приемлем», — цитирует ТАСС главу государства.
Ранее в МИД Турции заявили, что Анкара готова оказывать поддержку Баку и за столом переговоров, и на поле боя.
В Кремле призывали к скорейшему прекращению огня в регионе, отметив, что любые заявления о военной поддержке провоцируют обострение.