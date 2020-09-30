Макрон назвал «воинственные заявления» Турции по Карабаху опасными

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Воинственные заявления Турции по ситуации в Нагорном Карабахе неприемлемы и опасны, подталкивают Азербайджан к военной операции в регионе. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон во время визита в Латвию.
Макрон назвал «воинственные заявления» Турции по Карабаху опасными
  • Reuters

По его словам, Турция делает опасные и необдуманные «политические заявления».

«Франция остаётся крайне обеспокоена воинственными заявлениями, которые исходили от Турции в последние часы, которые подталкивали Азербайджан к тому, чтобы отвоевать Нагорный Карабах. Мы этого не приемлем», — цитирует ТАСС главу государства.

Ранее в МИД Турции заявили, что Анкара готова оказывать поддержку Баку и за столом переговоров, и на поле боя.

В Кремле призывали к скорейшему прекращению огня в регионе, отметив, что любые заявления о военной поддержке провоцируют обострение.

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