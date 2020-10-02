Минобороны Армении сообщило о многочисленных разрушениях в Степанакерте

Министерство обороны Армении сообщило о многочисленных разрушениях гражданской инфраструктуры в Степанакерте в результате обстрелов. По данным ведомства, есть раненые.

«В Степанакерте есть многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры, раненые, пострадала спасательная служба», — написал в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

В свою очередь в Минобороны Азербайджана заявили, что армянские вооружённые силы обстреливают населённый пункт Сабиркенд на линии соприкосновения в Карабахе.

«Противник подвергает ракетному обстрелу населённый пункт Сабиркенд Шамкирского района с территории Армении и село Гузанлы Агдамского района с оккупированных территорий», — цитирует РИА Новости пресс-службу азербайджанского Минобороны.

Ранее Армения заявила о готовности к переговорам по прекращению огня в рамках Минской группы ОБСЕ.

1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. В заявлении они призвали к немедленному прекращению боевых действий.