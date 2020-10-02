Минобороны Армении сообщило о многочисленных разрушениях в Степанакерте

Короткая ссылка
Министерство обороны Армении сообщило о многочисленных разрушениях гражданской инфраструктуры в Степанакерте в результате обстрелов. По данным ведомства, есть раненые.
Минобороны Армении сообщило о многочисленных разрушениях в Степанакерте
  • Reuters

«В Степанакерте есть многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры, раненые, пострадала спасательная служба», — написал в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

В свою очередь в Минобороны Азербайджана заявили, что армянские вооружённые силы обстреливают населённый пункт Сабиркенд на линии соприкосновения в Карабахе.

«Противник подвергает ракетному обстрелу населённый пункт Сабиркенд Шамкирского района с территории Армении и село Гузанлы Агдамского района с оккупированных территорий», — цитирует РИА Новости пресс-службу азербайджанского Минобороны.

Ранее Армения заявила о готовности к переговорам по прекращению огня в рамках Минской группы ОБСЕ.

1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. В заявлении они призвали к немедленному прекращению боевых действий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить