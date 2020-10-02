Минобороны Армении сообщило о многочисленных разрушениях в Степанакерте
- Reuters
«В Степанакерте есть многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры, раненые, пострадала спасательная служба», — написал в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
В свою очередь в Минобороны Азербайджана заявили, что армянские вооружённые силы обстреливают населённый пункт Сабиркенд на линии соприкосновения в Карабахе.
«Противник подвергает ракетному обстрелу населённый пункт Сабиркенд Шамкирского района с территории Армении и село Гузанлы Агдамского района с оккупированных территорий», — цитирует РИА Новости пресс-службу азербайджанского Минобороны.
Ранее Армения заявила о готовности к переговорам по прекращению огня в рамках Минской группы ОБСЕ.
1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. В заявлении они призвали к немедленному прекращению боевых действий.