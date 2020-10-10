Глава МИД Армении прокомментировал договорённости по Карабаху в Москве

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Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян назвал главными задачами по итогам достигнутых в Москве договорённостей решение гуманитарных проблем и закрепление механизмов прекращения огня в Нагорном Карабахе.
Глава МИД Армении прокомментировал договорённости по Карабаху в Москве
  • РИА Новости

«Другая важнейшая задача, исходящая их этих договорённостей, — закрепить прекращение огня, механизмы, обеспечивающие прекращение огня и исключающие возобновление этих процессов», — цитирует его РИА Новости.

Глава МИД Армении отметил роль России и российского президента Владимира Путина, а также других лидеров стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ в урегулировании в Карабахе.

«Хочу особо подчеркнуть роль России и президента Российской Федерации. Он приложил личные усилия, как и другие», — сказал Мнацаканян.

Он также подчеркнул, что для Армении первостепенной в процессе переговоров остаётся безопасность своих граждан.

По итогам прошедших в Москве трёхсторонних переговоров глав МИД России, Азербайджана и Армении Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова стороны договорились о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 12:00 субботы, 10 октября.

Переговоры продлились более девяти часов.

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