Глава МИД Армении прокомментировал договорённости по Карабаху в Москве
- РИА Новости
«Другая важнейшая задача, исходящая их этих договорённостей, — закрепить прекращение огня, механизмы, обеспечивающие прекращение огня и исключающие возобновление этих процессов», — цитирует его РИА Новости.
Глава МИД Армении отметил роль России и российского президента Владимира Путина, а также других лидеров стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ в урегулировании в Карабахе.
«Хочу особо подчеркнуть роль России и президента Российской Федерации. Он приложил личные усилия, как и другие», — сказал Мнацаканян.
Он также подчеркнул, что для Армении первостепенной в процессе переговоров остаётся безопасность своих граждан.
По итогам прошедших в Москве трёхсторонних переговоров глав МИД России, Азербайджана и Армении Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова стороны договорились о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 12:00 субботы, 10 октября.
Переговоры продлились более девяти часов.