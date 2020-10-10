Стороны договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 октября

Договорённость о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе вступает в силу в 12:00 субботы, 10 октября. Об этом говорится в сообщении на сайте российского МИД.

«Объявляется о прекращении огня с 12 часов 00 минут 10 октября 2020 г. в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста», — указывается в тексте.

Уточняется, что параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

Ранее сообщалось, что проходящие в Москве переговоры министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова по ситуации в Нагорном Карабахе длятся девять часов.