В МИД Турции прокомментировали договорённость Армении и Азербайджана

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В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе «не заменит решения проблемы» в регионе.
В МИД Турции прокомментировали договорённость Армении и Азербайджана
  • РИА Новости

«Объявленное перемирие является важным первым шагом (для урегулирования ситуации. — RT), однако оно не заменит окончательного решения (проблемы. — RT)», — цитирует турецкий МИД ТАСС.

Как отметили в ведомстве, «Турция будет поддерживать решения, с которыми согласится Азербайджан».

«С таким пониманием Турция продолжит поддерживать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя», — говорится в заявлении.

В 12:00 (11:00 мск) по местному времени в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Об этом ранее договорились армянская и азербайджанская стороны по итогам встречи в Москве.

Стороны объявили о прекращении огня «в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших».

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