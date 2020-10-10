В МИД Турции прокомментировали договорённость Армении и Азербайджана
- РИА Новости
«Объявленное перемирие является важным первым шагом (для урегулирования ситуации. — RT), однако оно не заменит окончательного решения (проблемы. — RT)», — цитирует турецкий МИД ТАСС.
Как отметили в ведомстве, «Турция будет поддерживать решения, с которыми согласится Азербайджан».
«С таким пониманием Турция продолжит поддерживать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя», — говорится в заявлении.
В 12:00 (11:00 мск) по местному времени в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Об этом ранее договорились армянская и азербайджанская стороны по итогам встречи в Москве.
Стороны объявили о прекращении огня «в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших».