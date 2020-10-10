Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу
- Reuters
После прошедших в Москве трёхсторонних переговоров глав МИД России, Азербайджана и Армении Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна стороны договорились о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 12:00 субботы, 10 октября.
Переговоры продлились более девяти часов.
Как считает глава МИД Армении, главными задачами по итогам достигнутых в Москве договорённостей являются решение гуманитарных проблем и закрепление механизмов прекращения огня.