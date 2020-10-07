«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: Навальный у Дудя | террористы в Карабахе | возвращение коронавируса

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RT
С Митей Леонтьевым, Виталием Серукановым и Марией Бутиной сегодня обсудим такие темы. Вторая волна COVID-19 в России? В гостях представитель ВОЗ Мелита Вуйнович. ОЗХО подтвердила, что Навальный был отравлен «Новичком». Что дальше? Реакция на ролик Дудя с Алексеем Навальным. Где правда, а где Навальный лукавит и недоговаривает, — разбираем его поведение во время интервью с верификатором Денисом Давыдовым. Протесты против результатов выборов в Киргизии. Очередной очаг нестабильности в бывшем СССР. СВР: в Карабах едут террористы из Сирии. Военный корреспондент RT Мурад Газдиев знает, что это за люди и что ждёт Карабах.
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