«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: Навальный у Дудя | террористы в Карабахе | возвращение коронавируса

С Митей Леонтьевым, Виталием Серукановым и Марией Бутиной сегодня обсудим такие темы. Вторая волна COVID-19 в России? В гостях представитель ВОЗ Мелита Вуйнович. ОЗХО подтвердила, что Навальный был отравлен «Новичком». Что дальше? Реакция на ролик Дудя с Алексеем Навальным. Где правда, а где Навальный лукавит и недоговаривает, — разбираем его поведение во время интервью с верификатором Денисом Давыдовым. Протесты против результатов выборов в Киргизии. Очередной очаг нестабильности в бывшем СССР. СВР: в Карабах едут террористы из Сирии. Военный корреспондент RT Мурад Газдиев знает, что это за люди и что ждёт Карабах.