Полный текст заявления глав МИД России, Азербайджана и Армении по ситуации в Нагорном Карабахе

Стороны конфликта в Нагорном Карабахе согласились объявить о прекращении огня в гуманитарных целях с 12:00 10 октября. Об этом говорится в заявлении, обнародованном по итогам прошедших в Москве трёхсторонних переговоров министров иностранных дел РФ, Азербайджана и Армении. Решение принято для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших при посредничестве Международного комитета Красного Креста. Стороны также подтвердили неизменность формата переговорного процесса. RT публикует заявление глав МИД.

В ответ на обращение президента Российской Федерации В.В. Путина и в соответствии с договорённостями президента Российской Федерации В.В. Путина, президента Азербайджанской Республики И.Г. Алиева и премьер-министра Республики Армения Н.В. Пашиняна стороны согласились о нижеследующих шагах:

1. Объявляется о прекращении огня с 12 часов 00 минут 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного комитета Красного Креста.

2. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

3. Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.

4. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса.