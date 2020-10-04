«Отмечена необходимость скорейшего прекращения огня»: как развивается ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Министры иностранных дел России и Армении в телефонном разговоре обсудили пути выхода из ситуации в Нагорном Карабахе. Сергей Лавров, в частности, подтвердил готовность Москвы содействовать возвращению сторон к мирному диалогу под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В то же время в МИД Азербайджана сообщили, что глава ведомства проинформировал об эскалации напряжённости в регионе российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Между тем в регионе продолжаются боевые действия, жертвами которых становятся мирные жители.

В воскресенье, 4 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном. Как отметили в МИД России, в центре внимания находились вопросы, связанные с поиском выхода из ситуации, сложившейся в Нагорном Карабахе.

«Отмечена необходимость скорейшего прекращения огня. Подтверждена готовность содействовать сторонам в возвращении процесса нагорнокарабахского урегулирования в политико-дипломатическое русло под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ в соответствии с совместным заявлением президентов России, США и Франции», — говорится в сообщении МИД РФ.

В то же время в МИД Азербайджана сообщили, что глава ведомства Джейхун Байрамов проинформировал об эскалации напряжённости в регионе российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Игоря Попова.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном сообщила о поддержке заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Она также выразила обеспокоенность в связи с военными столкновениями в Нагорном Карабахе и призвала обе стороны конфликта возобновить переговоры.

1 октября Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. В документе лидеры трёх стран призвали Ереван и Баку вернуться к мирному диалогу по урегулированию при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Они также «самым решительным образом осудили эскалацию насилия».

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Боевые действия

Вечером 4 октября пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что бои в зоне нагорнокарабахского конфликта продолжаются по всей протяжённости линии соприкосновения.

«По всей протяжённости линии соприкосновения Арцаха (самоназвание Карабаха. — RT) и Азербайджана продолжаются боевые действия. Наиболее упорные бои идут на северном и южном направлениях», — приводит её слова РИА Новости.

В воскресенье также сообщалось, что в Степанакерте прогремели два взрыва, передаёт РИА Новости. Как сообщал корреспондент RT Игорь Жданов, всё утро в Степанакерте срабатывала воздушная тревога, также были слышны залпы орудий.

Военное командование Азербайджана, в свою очередь, заявило, что не обстреливает мирное население, но призвало проживающих на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики граждан держаться дальше от зоны боевых действий, передаёт ТАСС.

В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил премьера Армении Никола Пашиняна в срыве усилий Минской группы ОБСЕ по установлению мира в регионе.

Также Алиев назвал условие для возврата к добрососедским отношениям с Арменией. По его словам, для прекращения огня в Нагорном Карабахе и нормализации отношений Ереван должен вывести свои силы из региона.

Премьер Армении Никол Пашинян, в свою очередь, заявил, что если международное сообщество не примет решительных мер в ситуации с Нагорным Карабахом, то последствия конфликта ощутит на себе весь Южный Кавказ. Кроме того, Пашинян заявил о вовлечённости Турции в конфликт.

В то же время МИД Азербайджана полагает, что Ереван преследует цель привлечь третью сторону к нагорнокарабахскому конфликту. «Продолжительные утверждения руководства Армении о том, что в боевых операциях в регионе якобы участвует Турция, преследуют только лишь одну цель — привлечь к конфликту третью сторону», — приводит РИА Новости текст заявления МИД Азербайджана.

Тем временем омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян заявил РИА Новости, что за неделю военных действий в НКР погибли 18 мирных жителей, ранения получили более 90 человек.

РИА Новости

«За неделю военных действий в Карабахе погибли по меньшей мере 18 мирных жителей, более 90 раненых, среди них более 70 человек серьёзно ранены, остальные — легко», — сообщил он.

Также стало известно, что при обстреле Степанакерта лёгкую контузию получил корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага.

«Группа журналистов приехала снимать электрическую подстанцию, пострадавшую при утреннем обстреле. В это время начался новый обстрел, снаряды падали рядом с нами. Всё хорошо, но теперь болит голова», — сказал Кулага РИА Новости.