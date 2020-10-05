«На высоком уровне и на постоянной основе»: в Кремле рассказали о контактах по ситуации в Нагорном Карабахе

Россия на высоком уровне и на постоянной основе ведёт диалог как с участниками конфликта в Нагорном Карабахе, так и с Турцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что Владимир Путин пока не планирует переговоров с Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом, но всё будет зависеть от «обстоятельств и потребности в диалоге». Ранее Путин провёл три телефонных разговора с премьером Армении. Между тем в Грузии заявили о готовности провести на своей территории заседание Минской группы ОБСЕ по ситуации в Карабахе.

Официальные лица России находятся в постоянном контакте с представителями Армении и Азербайджана по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, почему Владимир Путин после эскалации конфликта провёл несколько телефонных разговоров с Николом Пашиняном, но ни одного — с лидерами Азербайджана и Турции, он указал: «Это зависит от рабочих графиков президентов и целесообразности».

При этом, по его словам, Москва не испытывает «какого-то дефицита в рабочих контактах».

«Напротив, глава МИД РФ Сергей Лавров находится в постоянном контакте со своими коллегами из Азербайджана и Турции. Российско-турецкий и российско-азербайджанский диалог, как и российско-армянский диалог, по теме карабахского конфликта осуществляется на высоком уровне и на постоянной основе», — заявил Песков.

Он также не исключил, что Владимир Путин в ближайшее время может провести переговоры с Ильхамом Алиевым или Реджепом Тайипом Эрдоганом, хотя «пока нет таких чётких планов».

«Но вы знаете, что речь идёт о войне. И, конечно, на войне — там, в Карабахе — ситуация развивается быстро, поэтому здесь трудно загадывать. В зависимости от того, как будут развиваться обстоятельства, будут формироваться и потребности в диалоге», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров пояснил, что по ситуации в регионе также ведётся диалог с Тегераном.

«Если говорить о Карабахе, мы в контакте с армянской стороной, с азербайджанской, с Турцией, с Ираном как соседями», — сказал глава внешнеполитического ведомства на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России.

Турецкий вопрос

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил запрос со стороны Армении с требованием принять меры в отношении Турции в связи с её военной помощью Азербайджану в нагорнокарабахском конфликте.

«О содержании этого запроса по существующим правилам я не имею права ничего вам сообщить», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы европейской инстанции.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью немецкому изданию Bild заявил, что происходящие события стали частью глобальной повестки дня, в том числе в связи с тем, что Анкара, по его словам, переправляет в зону конфликта террористов из Сирии.

Он также назвал три причины, почему ситуация в Нагорном Карабахе имеет значимость для всего международного сообщества.

«Во-первых, потому, что, как я и сказал, Турция нанимает и перебрасывает террористов из Сирии для борьбы с Нагорным Карабахом и Арменией. Во-вторых, турецкая армия задействована в этом процессе. Таким образом проявляется империалистская политика Турции, чьи действия направлены на восстановление турецкой империи. Об этом свидетельствуют и её действия в других регионах: в Средиземном море, на Ближнем Востоке и в Ливии. В-третьих, я считаю, что спустя 100 лет Турция вернулась на Южный Кавказ, чтобы продолжить геноцид армян, который происходил в Турции в 1915 году», — сказал Пашинян.

Никол Пашинян с руководителями силовых ведомств Армении

© Press Office of Armenian Government/Handout via REUTERS

При этом премьер-министр Армении в интервью The New York Times рассказал, что ранее призвал власти США объясниться в связи с тем, что Турция применила истребители F-16 для бомбёжки мирного населения непризнанной НКР.

Ереван неоднократно утверждал, что турецкие ВВС помогают Азербайджану в конфликте, нанося авиаудары. При этом F-16 якобы сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении, погиб пилот — майор Валерий Данелин. В Баку и Анкаре опровергли эти утверждения.

Инициатива Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о намерении на неделе провести переговоры с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. По её словам, республика готова принять переговоры Минской группы ОБСЕ по ситуации в Нагорном Карабахе.

«Я думаю, что мы должны содействовать проведению заседания, хотя бы в Грузии. Мы сделаем всё и готовы ко всему, что является приемлемым для них», — сказала Зурабишвили в эфире «Рустави 2».

1 октября лидеры России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. В документе главы государств призвали Ереван и Баку вернуться к мирному диалогу по урегулированию при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Они также «самым решительным образом осудили эскалацию насилия». Поддержала меморандум и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Также по теме «Отмечена необходимость скорейшего прекращения огня»: как развивается ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта Министры иностранных дел России и Армении в телефонном разговоре обсудили пути выхода из ситуации в Нагорном Карабахе. Сергей Лавров,...

В воскресенье министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил своему армянскому коллеге Зограбу Мнацаканяну о готовности Москвы содействовать возвращению сторон к мирному диалогу под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В свою очередь, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал об эскалации напряжённости в регионе российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Игоря Попова.

5 октября глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что тройка лидеров стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ «выступила с сильным заявлением».

«Сейчас мы готовим заявление министров иностранных дел трёх стран», — сказал он на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России.

Боевые действия

Утром в понедельник, 5 октября, в Министерстве обороны Армении заявили, что Азербайджан начал наступательные действия на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

При этом пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян указала, что подразделения армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики «наносят достойный контрудар». Она также опровергла утверждения Баку, что с территории Армении ведётся обстрел азербайджанских территорий.

«Официальные круги Азербайджана уже в который раз распространяют не соответствующую действительности информацию о том, что якобы с территории Армении наносится удар по тому или иному азербайджанскому населённому пункту. Цель таких лживых информационных потоков — скрыть собственные намерения», — сказала Степанян.

В то же время в Ереване сообщили об очередном обстреле Степанакерта со стороны Вооружённых сил Азербайджана.

«Степанакерт обстреливается ракетами. Применяются РСЗО «Смерч», «Полонез», а также Kasirga турецкого производства», — сказал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Как отмечает РИА Новости, в утренние часы по столице НКР было нанесено около 20 артиллерийских ударов.

В свою очередь, в Минобороны Азербайджана заявили, что обстрелу с армянской стороны подверглись населённые пункты в Физулинском, Агджабединском, Тертерском, Геранбойском и Гейгельском районах.

С начала новой эскалации конфликта, по данным Генпрокуратуры Азербайджана, погибли 24 мирных жителя, ещё 121 получил ранения, также были повреждены 56 гражданских объектов и 306 жилых домов.

Вдобавок, глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов рассказал Высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю о ситуации в регионе, в частности, о ракетных ударах Еревана по гражданской инфраструктуре Азербайджана. Байрамов указал на важность соблюдения международного гуманитарного права.

«Жозеп Боррель отметил, что эскалация напряжённости вызывает серьёзную обеспокоенность», — говорится в сообщении.