В Грузии готовы принять переговоры Минской группы ОБСЕ по Карабаху

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о готовности республики принять переговоры Минской группы ОБСЕ по ситуации в Нагорном Карабахе.

В интервью телекомпании «Рустави 2» грузинский президент заявила о намерении провести на неделе переговоры с лидерами Азербайджана и Армении.

«С обеих сторон замечаются предпосылки к готовности задействования Минской группы ОБСЕ. Я думаю, что мы должны содействовать проведению заседания, хотя бы в Грузии. Мы сделаем всё и готовы ко всему, что является приемлемым для них», — сказала Зурабишвили.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провёл телефонный разговор с российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым.

В свою очередь министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян в ходе телефонного разговора обсудили поиск выхода из ситуации, которая сложилась в зоне нагорнокарабахского конфликта.