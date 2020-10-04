Алиев назвал условие для восстановления отношений с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в эфире Al Arabiya заявил, что прекращение огня в Нагорном Карабахе и нормализация отношений с Арменией возможны после полного вывода армянских сил из региона.

«Мы будем пытаться восстановить нормальные отношения с армянским народом после освобождения наших оккупированных земель, попытаемся вернуться к добрососедским отношениям, хоть это и не будет легко», — сказал Алиев.

По его словам, после возвращения контроля над регионом Азербайджан попытается урегулировать ситуацию с армянской и азербайджанской общинами, проживающими в Нагорном Карабахе.

«Мы согласны с этой точкой зрения, что проблема с Арменией должна решаться через диалог, но для этого должна быть основа. Армянский премьер (Никол Пашинян. — RT) должен заявить о приверженности прежним договорённостям, согласно которым территории в Нагорном Карабахе были признаны оккупированными азербайджанскими территориями», — подчеркнул президент Азербайджана.

Он также призвал Армению «предложить временную повестку вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе» для начала перемирия.

Ранее Пашинян заявил о «беспрецедентном по своим масштабам» конфликте в Нагорном Карабахе.

В МИД России заявили, что Москва прилагает максимальные усилия для вывода ситуации в Нагорном Карабахе из острой фазы.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в разговоре с коллегами из Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым призвал прекратить боевые действия без предварительных условий.