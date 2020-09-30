Захарова: Россия делает всё для завершения острой фазы в Карабахе
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«Мы делаем всё для того, чтобы вернуть ситуацию из этой острейшей фазы в фазу политико-дипломатического урегулирования... Россия проводит с первых даже не часов, а, наверное, минут выхода этой ситуации в острую фазу контакты со всеми сторонами, в том числе с теми, которые так или иначе вовлечены», — подчеркнула Захарова.
По её словам, Россия предпринимает шаги, чтобы помочь сторонам урегулировать конфликт и «погасить вот этот огонь».
Дипломат также заверила, что Россия рассмотрит запрос о предоставлении площадки для переговоров Азербайджана и Армении в случае его поступления.
Ранее в МИД ФРГ призвали Россию и Турцию использовать своё влияние на Армению и Азербайджан для содействия в решении конфликта и наступлении долгосрочного мира в Нагорном Карабахе.