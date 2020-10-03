Пашинян заявил о «беспрецедентном по масштабам» конфликте в Карабахе
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«Практически неделю народ противостоит азербайджано-турецкому террористическому нападению. Его масштабы беспрецедентны», — сказал он в обращении. Его слова приводит РИА Новости.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что Баку «категорически против перерастания этого конфликта в региональный конфликт».
Ранее в Министерстве обороны Армении сообщили об «упорных ожесточённых боях» на северном и южном направлениях в Нагорном Карабахе. Там также отметили, что армянская сторона сбила три самолёта.
При этом начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы заявил, что «ни один боевой самолёт ВВС Азербайджана сбит не был».
1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе.
Лидеры «самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне нагорнокарабахского конфликта».