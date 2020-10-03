В Армении сообщили о боях в Карабахе на двух направлениях

В Министерстве обороны Армении сообщили об «упорных ожесточённых боях» на северном и южном направлениях в Нагорном Карабахе.

«Противник, сосредоточив большие силы в этих районах, перешёл к атаке. Армянские подразделения пресекают продвижение врага, нанося большие потери», — написала в Facebook пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

По её словам, армянская сторона сбила три самолёта.

При этом начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы в беседе с РИА Новости заявил, что «ни один боевой самолёт ВВС Азербайджана сбит не был».

Как утверждает Даргяхлы, «ударные БПЛА Азербайджана продолжают уничтожать боевую технику Вооружённых сил Армении».

Ранее Министерство обороны Армении сообщило о многочисленных разрушениях гражданской инфраструктуры в Степанакерте в результате обстрелов. По данным ведомства, есть раненые.

Также в Баку заявили, что азербайджанская армия будет давать адекватный ответ на все удары по населённым пунктам и гражданским объектам со стороны противника.