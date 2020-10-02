В Баку заявили, что будут отвечать на все удары противника по населению
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«Азербайджанская армия для защиты территориальной целостности страны в рамках международных границ и обеспечения безопасности населения будет давать адекватный ответ на все атаки Армении», — говорится в заявлении ведомства.
В МИД Азербайджана отметили, что 2 октября с территории Армении ракетному удару подверглось село Сабиркенд Шамкирского района Азербайджана и артиллерийскому обстрелу — село Агдам Товузского района.
Ранее Министерство обороны Армении сообщило о многочисленных разрушениях гражданской инфраструктуры в Степанакерте в результате обстрелов. По данным ведомства, есть раненые.