Лавров обсудил с главой МИД Армении ситуацию в Нагорном Карабахе

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Министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян в ходе телефонного разговора обсудили поиск выхода из ситуации, которая сложилась в зоне нагорнокарабахского конфликта.
Лавров обсудил с главой МИД Армении ситуацию в Нагорном Карабахе
  • РИА Новости

«В центре внимания находились вопросы, связанные с поиском выхода из ситуации, сложившейся в зоне нагорнокарабахского конфликта. С российской стороны выражена озабоченность в связи с ростом жертв среди мирного населения», — сообщили в российском МИД.

Стороны отметили необходимость скорейшего прекращения огня.

«Подтверждена готовность содействовать сторонам в возвращении процесса нагорнокарабахского урегулирования в политико-дипломатическое русло под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ в соответствии с совместным заявлением президентов России, США и Франции», — заявили в министерстве.

1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе.

Лидеры «самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне нагорнокарабахского конфликта».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала заявление президентов.

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