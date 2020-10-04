Меркель поддержала заявление Путина, Трампа и Макрона по Карабаху

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с армянским премьером Николом Пашиняном поддержала заявление президентов России, США и Франции о необходимости немедленного прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщила журналистам представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

«Канцлер выразила обеспокоенность в связи с продолжающимися столкновениями и ростом числа жертв. Она подчеркнула, что все стороны должны незамедлительно прекратить боевые действия и возобновить переговоры. Она поддержала во всех отношениях заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция) от 1 октября», — цитирует Деммер ТАСС.

Ранее Пашинян и Меркель провели телефонный разговор.

1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе.

Лидеры «самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне нагорнокарабахского конфликта».