Меркель поддержала заявление Путина, Трампа и Макрона по Карабаху
- РИА Новости
Об этом сообщила журналистам представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.
«Канцлер выразила обеспокоенность в связи с продолжающимися столкновениями и ростом числа жертв. Она подчеркнула, что все стороны должны незамедлительно прекратить боевые действия и возобновить переговоры. Она поддержала во всех отношениях заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция) от 1 октября», — цитирует Деммер ТАСС.
Ранее Пашинян и Меркель провели телефонный разговор.
1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе.
Лидеры «самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне нагорнокарабахского конфликта».