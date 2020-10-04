Пашинян и Меркель обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

«Премьер Армении проинформировал канцлера Германии о развитии военных действий. Он рассказал об участии военных Турции, а также о последних фактах отправки этой страной боевиков и наёмников в Азербайджан», — цитирует ТАСС пресс-службу.

Уточняется, что Меркель подчеркнула важность прекращения огня и возобновления мирного процесса согласно заявлению 1 октября глав стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Ранее замглавы азербайджанского МИД Фариз Рзаев отверг заявления об участии иностранных сил в боевых операциях на стороне республики.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе.