В Азербайджане отвергли заявления об участии иностранцев в боевых действиях

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В Азербайджане отвергли заявления об участии иностранных сил в боевых операциях на стороне республики. Об этом заявил замглавы азербайджанского МИД Фариз Рзаев.
В Азербайджане отвергли заявления об участии иностранцев в боевых действиях
  • Reuters

«В том, что касается участия каких-либо иностранных специалистов, представителей или войск в боевых операциях на нашей стороне, — это не соответствует действительности. У Азербайджанской Республики нет такой потребности», — приводит ТАСС его слова.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона располагает данными об участии в боевых действиях «сирийских боевиков и террористов», а также представителей турецкого спецназа.

В свою очередь, в МИД России отметили, что Москва обеспокоена сообщениями о переброске иностранных наёмников в зону нагорнокарабахского конфликта.

1 октября главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре отметили недопустимость вовлечения в конфликт боевиков из других регионов.

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