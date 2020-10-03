В Азербайджане отвергли заявления об участии иностранцев в боевых действиях

В Азербайджане отвергли заявления об участии иностранных сил в боевых операциях на стороне республики. Об этом заявил замглавы азербайджанского МИД Фариз Рзаев.

«В том, что касается участия каких-либо иностранных специалистов, представителей или войск в боевых операциях на нашей стороне, — это не соответствует действительности. У Азербайджанской Республики нет такой потребности», — приводит ТАСС его слова.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона располагает данными об участии в боевых действиях «сирийских боевиков и террористов», а также представителей турецкого спецназа.

В свою очередь, в МИД России отметили, что Москва обеспокоена сообщениями о переброске иностранных наёмников в зону нагорнокарабахского конфликта.

1 октября главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре отметили недопустимость вовлечения в конфликт боевиков из других регионов.