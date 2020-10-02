В Турции заявили, что Азербайджан пока не запрашивал военную помощь

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара пока не получала запрос от Баку о военной помощи в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе.

Соответствующее заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо в Риме.

«У Азербайджана есть потенциал, чтобы самостоятельно бороться за свои земли. Нам никаких запросов (о военной помощи. — RT) от него не поступало. Но если такой запрос будет, то кто бы что ни говорил, мы на него ответим (положительно. — RT)», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Чавушоглу заявил, что Анкара готова оказывать поддержку Баку как за столом переговоров, так и на поле боя.

В Кремле отметили, что любые заявления о военной поддержке одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе провоцируют обострение.