Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре обсудили эскалацию напряжённости вокруг Нагорного Карабаха, а также отметили недопустимость вовлечения в конфликт боевиков из других регионов.

«Обстоятельно обсуждена эскалация напряжённости вокруг Нагорного Карабаха. Министры выразили серьёзную озабоченность продолжающейся вооружённой конфронтацией, высказались за немедленное прекращение боевых действий. Подчеркнута недопустимость вовлечения в конфликт боевиков незаконных вооружённых формирований из других регионов», — говорится в сообщении российского Министерства иностранных дел.

Также министры отметили важность «предельно взвешенных шагов» в оказании политико-дипломатического содействия Еревану и Баку.

Главы МИД подтвердили готовность плотно координировать действия России и Турции для стабилизации обстановки в целях «скорейшего возвращения урегулирования нагорнокарабахского конфликта в мирное переговорное русло».

«С российской стороны привлечено внимание к усилиям, предпринимаемым сопредседателями Минской группы ОБСЕ, включая совместное заявление президентов России, США и Франции от 1 октября 2020 года», — уточнили в МИД.

30 сентября в МИД России заявили, что Москва обеспокоена сообщениями о переброске иностранных наёмников в зону нагорнокарабахского конфликта.

1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе.

Лидеры «самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне нагорнокарабахского конфликта».