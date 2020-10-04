Глава МИД Азербайджана поговорил с сопредседателем Минской группы ОБСЕ
- РИА Новости
«Министр Джейхун Байрамов проинформировал российского сопредседателя об эскалации напряжённости в регионе, в частности о преднамеренных обстрелах армянской стороной гражданских лиц и объектов Азербайджана, включая Гянджу», — говорится в пресс-релизе.
Попов, в свою очередь, выразил серьёзную обеспокоенность в связи с растущей напряжённостью в регионе и призвал соблюдать режим прекращения огня.
4 октября Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле города Гянджа Вооружёнными силами Армении.
В армянском Минобороны заявили, что с территории Армении огонь по Азербайджану не ведётся.
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике при этом сообщили, что в ответ на обстрел Степанакерта был уничтожен военный аэродром в азербайджанском городе Гянджа.