Глава МИД Азербайджана поговорил с сопредседателем Минской группы ОБСЕ

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провёл телефонный разговор с российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым, в ходе которого обсуждалось обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

«Министр Джейхун Байрамов проинформировал российского сопредседателя об эскалации напряжённости в регионе, в частности о преднамеренных обстрелах армянской стороной гражданских лиц и объектов Азербайджана, включая Гянджу», — говорится в пресс-релизе.

Попов, в свою очередь, выразил серьёзную обеспокоенность в связи с растущей напряжённостью в регионе и призвал соблюдать режим прекращения огня.

4 октября Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле города Гянджа Вооружёнными силами Армении.

В армянском Минобороны заявили, что с территории Армении огонь по Азербайджану не ведётся.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике при этом сообщили, что в ответ на обстрел Степанакерта был уничтожен военный аэродром в азербайджанском городе Гянджа.