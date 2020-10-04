В Азербайджане оценили последствия обстрела Гянджи

МИД Азербайджана заявил, что в результате ракетного обстрела города Гянджи один мирный житель погиб, четверо ранены.

Как сообщил МИД Азербайджана, «городу нанесён большой ущерб».

Ранее пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян заявила, что с территории Армении огонь по Азербайджану не ведётся.

При этом пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил, что в ответ на обстрел Степанакерта был уничтожен военный аэродром в азербайджанском городе Гянджа.

Позднее президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что приказал прекратить ракетные удары по объектам Гянджи, чтобы не было жертв среди мирного населения.

1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе.