В Степанакерте сообщили о новом обстреле
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Как сообщает РИА Новости, в центре города слышны звуки системы ПВО.
При этом Минобороны Азербайджана сообщает, что армянские силы из Ханкенди в настоящее время ведут ракетные обстрелы городов Тертер и Горадиз.
Отмечается, что «азербайджанская армия принимает адекватные ответные меры».
1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе.
Лидеры «самым решительным образом осуждают эскалацию насилия на линии соприкосновения в зоне нагорнокарабахского конфликта».