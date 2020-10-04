В Степанакерте сообщили о новом обстреле

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МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщил об обстрелах Степанакерта со стороны Азербайджана.
В Степанакерте сообщили о новом обстреле
  • © Gor Kroyan/REUTERS

Как сообщает РИА Новости, в центре города слышны звуки системы ПВО.

При этом Минобороны Азербайджана сообщает, что армянские силы из Ханкенди в настоящее время ведут ракетные обстрелы городов Тертер и Горадиз.

Отмечается, что «азербайджанская армия принимает адекватные ответные меры».

1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе.

Лидеры «самым решительным образом осуждают эскалацию насилия на линии соприкосновения в зоне нагорнокарабахского конфликта».

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