В Азербайджане заявили об обстреле города Гянджи

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Пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила об обстреле города Гянджи Вооружёнными силами Армении, пишет РИА Новости.
В Азербайджане заявили об обстреле города Гянджи
  • Reuters

Пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян заявила, что с территории Армении огонь по Азербайджану не ведётся.

«Министерство обороны Армении официально сообщает, что с территории Республики Армения в направлении Азербайджана не ведётся никакого огня», — написала она в Facebook.

При этом пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил, что в ответ на обстрел Степанакерта был уничтожен военный аэродром в азербайджанском городе Гянджа.

Ранее МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщил об обстрелах Степанакерта со стороны Азербайджана. При этом Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские силы из Ханкенди в настоящее время ведут ракетные обстрелы городов Тертер и Горадиз.

1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе.

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