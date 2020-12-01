В рамках соглашения: Лачинский район в Карабахе перешёл под контроль Азербайджана

Лачинский район Нагорного Карабаха перешёл под контроль Азербайджана. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев. При этом российские миротворцы остаются в районе Лачинского коридора, который соединяет непризнанную Нагорно-Карабахскую республику с Арменией. Между тем армянский лидер Армен Саркисян обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь вернуть на родину военнопленных, которые сейчас находятся в Азербайджане.

Лачинский район в Нагорном Карабахе перешёл под контроль Азербайджана, при этом за безопасность в нём будут отвечать российские миротворческие силы. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

«Историческое событие. Причём мы вернули Лачинский район без единого выстрела», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Лачинский коридор передан под контроль российских миротворцев, его ширина составляет пять километров.

«Коридор шириной пять километров охватывает достаточное расстояние и для нас, и для проживающих в Нагорном Карабахе армян, и для обеспечения безопасности», — добавил Алиев.

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При этом город Лачин остаётся посередине этого коридора. Президент Азербайджана настаивает, что он должен быть передан под контроль Баку.

«Я же в ходе бесед с президентом России говорил, что город Лачин также должен быть возвращён нам. Поэтому мы предлагаем построить новый коридор. Разработать маршрут нового коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, и построить его. Здесь указано и время — в течение трёх лет. Но я считаю, что мы можем сделать это раньше. После определения параметров нового коридора город Лачин также будет возвращён нам», — пояснил он.

Лачинский район перешёл под управление Баку в рамках трёхстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, достигнутого лидерами России, Армении и Азербайджана.

Вместе с тем Алиев предостерёг от вмешательства в реализацию этого заявления. По его словам, противники подписания документа выступают против сформированного благодаря соглашению «нового формата безопасности».

«В заявлении закреплено создание совместного турецко-российского центра. В то же время некоторых раздражает принятие здесь мер безопасности и выполнение положений заявления. Однако никто не может вмешиваться в наши дела, в достигнутое соглашение. Оно выполняется и должно выполняться», — подчеркнул Алиев в обращении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

© Official web-site of President of Azerbaijan/Handout via REUTERS

Добавим, что Минобороны Турции также сообщило о заключении соглашения с Россией по созданию совместного центра мониторинга режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Кроме того, Алиев проинформировал о продолжении процесса обмена телами и пленными между Баку и Ереваном.

«В восьмом пункте (трёхстороннего соглашения. — RT) говорится, что производится обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами, а также телами. Этот процесс уже продолжается — обмен как телами, так и пленными и заложниками», — заметил он.

Наряду с этим армянская сторона отметила, что считает важными усилия России по стабилизации военно-политической ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом высказался глава армянского Министерства обороны Вагаршак Арутюнян.

«Он уделил особое внимание усилиям РФ, направленным на стабилизацию военно-политической ситуации в регионе, эффективности миротворческой миссии РФ, подчеркнул важность обмена телами погибших военнослужащих, пленными и пропавшими без вести», — цитирует Арутюняна пресс-служба ведомства.

Кроме того, ранее президент Армении Армен Саркисян обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помочь вернуть на родину военнопленных, которые находятся в Азербайджане.

«В частности, в письме президента Саркисяна говорится, что армянское общество и диаспора глубоко обеспокоены ситуацией, которая сложилась вокруг солдат и мирных жителей, находящихся в плену в Азербайджане», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Саркисяна.

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Отмечается, что «посредничество президента России станет большой поддержкой в решении крайне болезненного вопроса — возвращения наших военнопленных, мирных жителей, а также тел погибших».

«В регионе может быть создана новая пятисторонняя платформа сотрудничества»

Президент Азербайджана также выступил за создание коридора между Нахичеванью и западными районами Азербайджана. По его словам, все страны региона будут извлекать из этого исключительно выгоду.

«Азербайджан соединяется со своей неотъемлемой частью — Нахчываном. Азербайджан соединяется с Турцией. Россия, Азербайджан, Турция, Иран и, если захочет, Армения тоже может подключиться к этому коридору. Таким образом, в регионе может быть создана новая пятисторонняя платформа сотрудничества», — сказал Алиев.

Он добавил, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган положительно отнеслись к этой идее.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о создании коридора, заявил, что «оставит эту тему без комментария». При этом он напомнил, что Путин и Алиев в одном из телефонных разговоров обсуждали вопросы развития и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе.

«Такую фразу вы у нас в сообщениях найдёте. Поэтому темы транспортных коммуникаций — да, они стоят на повестке дня и обсуждаются нашими лидерами. Но конкретно этот сюжет я оставляю без комментария», — добавил официальный представитель Кремля.