Саркисян обратился к Путину по вопросу возвращения военнопленных

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Президент Армении Армен Саркисян обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помочь вернуть на родину военнопленных, которые находятся в Азербайджане.
Саркисян обратился к Путину по вопросу возвращения военнопленных
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба президента Армении.

«В частности, в письме президента Саркисяна говорится, что армянское общество и диаспора глубоко обеспокоены ситуацией, которая сложилась вокруг солдат и мирных жителей, находящихся в плену в Азербайджане», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что «посредничество президента России станет большой поддержкой в решении крайне болезненного вопроса — возвращения наших военнопленных, мирных жителей, а также тел погибших».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан республики не усугублять ситуацию внутри страны, а стабилизировать её. Самой главной задачей глава правительства назвал решение проблемы военнопленных и без вести пропавших.

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