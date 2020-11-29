Пашинян призвал граждан не усугублять ситуацию внутри страны

Армянский премьер Никол Пашинян призвал граждан республики не усугублять ситуацию внутри страны, а стабилизировать её. Самой главной задачей глава правительства назвал решение проблемы военнопленных и без вести пропавших.

«Мы должны постепенно стабилизировать ситуацию, а не усугублять её. Самым важным сейчас является проблема пленных, без вести пропавших и потенциально укрывшихся (военнослужащих. — RT), которую необходимо решать очень быстро», — написал политик в Facebook.

Пашинян предложил посмотреть на проблему глазами противоположной стороны. Таким образом можно понять, считает он, что затягивание подобных вопросов позволит углубить противостояние внутри Армении.

Как ранее заявил Пашинян, «некоторые силы» пытаются создать видимость отсутствия власти в Армении и «посеять хаос в стране».