Пашинян заявил о наличии в Армении желающих сеять хаос сил

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране есть силы, желающие сеять хаос.
Пашинян заявил о наличии в Армении желающих сеять хаос сил
  • © Виктор Толочко
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение премьера к нации, которое транслировалось в прямом эфире на его странице в Facebook.

«Некоторые силы пытаются создать видимость отсутствия власти в Армении. Они хотят посеять хаос в стране, чтобы обеспечить своё возвращение к власти. Однако мы этого не допустим. Мы не держимся за власть, но народ не хочет их возвращения», — сказал он.

Ранее Пашинян опубликовал дорожную карту из 15 пунктов по дальнейшей работе властей Армении.

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