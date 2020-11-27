Пашинян заявил о наличии в Армении желающих сеять хаос сил
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение премьера к нации, которое транслировалось в прямом эфире на его странице в Facebook.
«Некоторые силы пытаются создать видимость отсутствия власти в Армении. Они хотят посеять хаос в стране, чтобы обеспечить своё возвращение к власти. Однако мы этого не допустим. Мы не держимся за власть, но народ не хочет их возвращения», — сказал он.
Ранее Пашинян опубликовал дорожную карту из 15 пунктов по дальнейшей работе властей Армении.