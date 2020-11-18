Пашинян опубликовал план работы властей Армении

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Армянский премьер Никол Пашинян опубликовал на своей странице в Facebook дорожную карту из 15 пунктов по дальнейшей работе властей Армении.
Пашинян опубликовал план работы властей Армении
  • Reuters

В частности, в дорожной карте говорится, что власти намерены продолжить переговорный процесс в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, считая приоритетным определение статуса Карабаха, работать над возвращением жителей Карабаха в свои дома, восстановить разрушенные дома и объекты инфраструктуры.

Также власти намерены работать над обеспечением социальных гарантий семей погибших военнослужащих.

Ранее Пашинян взял на себя ответственность за произошедшее в Карабахе. 

Он также заявил, что если бы военные действия в Нагорном Карабахе не были прекращены, то под угрозой окружения оказались бы 30 тыс. армянских военнослужащих.

В свою очередь, президент республики Армен Саркисян заявил, что, учитывая сложившуюся ситуацию, проведение внеочередных парламентских выборов в Армении неизбежно. 

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