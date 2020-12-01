В Турции сообщили о соглашении с Россией по центру мониторинга в Карабахе

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Турецкое Министерство национальной обороны сообщило, что Турция и Россия заключили соглашение о создании совместного центра мониторинга режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.
В Турции сообщили о соглашении с Россией по центру мониторинга в Карабахе
  • Reuters

«Были завершены переговоры о технических деталях, которые касаются основ и принципов работы турецко-российского совместного центра, и было подписано соглашение», — цитирует ТАСС коммюнике оборонного ведомства.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе. Он отметил, что в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным обсудил шаги, которые будут предприняты для решения проблемы в Карабахе. По его словам, Турция, Россия и Азербайджан станут гарантами мира в регионе.

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